Umutlar tükenmedi: Çığ altında kalan çoban aranıyor

Ardanuç ilçesine bağlı Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025 tarihinde, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda çığ düştü. Erzurum sınırına yakın bölgede, yaklaşık 1200 küçükbaş hayvandan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne götürmeye çalışan 6 çoban çığ altında kaldı. Yoğun tipi altında kalan çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri, iş makineleriyle açılan yol sayesinde olay yerine ulaştı.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalara JAK, jandarma komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi ile Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri de destek verdi. Yaklaşık 200 personel ve 15 araçla yürütülen çalışmalarda, sürüdeki bini aşkın küçükbaş hayvan güvenli bölgelere taşındı. Arama çalışmalarının ilk gününde besici Suat Temel'in, ikinci gününde ise Afganistan uyruklu çoban Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede devam eden çığ riski ve kötü hava şartları nedeniyle 4 Ocak'ta ara verilen arama çalışmaları, yeniden başlatıldı. Erzurum ve Artvin AFAD ekiplerinden oluşan 13 kişilik ekip, jandarma komando ve köy muhtarının da katılımıyla çığ altında kalan Bülent Gezer'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.