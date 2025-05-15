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Giriş Tarihi: 15.5.2025 08:53 Son Güncelleme: 15.5.2025 08:54

Un fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

Çorum’da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Un fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

6 Mayıs'ta Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'nde bulunan un fabrikasının paketleme ünitesinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 47 yaşındaki Zülfikar Tutuş, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tutuş'un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayda yaralanan diğer işçilerden altısının tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Ali T. (41) ve Gazi K.'nin (46) ise yanık ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Un fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti
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