Haberler Yaşam Haberleri Ünal Pala kimdir? Tekne kazasında hayatını kaybeden Ünal Pala kaç yaşında öldü, nereli, ne iş yapar?
Giriş Tarihi: 11.7.2022 12:57 Son Güncelleme: 11.7.2022 12:57

Ünal Pala kimdir? Tekne kazasında hayatını kaybeden Ünal Pala kaç yaşında öldü, nereli, ne iş yapar?

Son dakika haberine göre Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala, Bodrum Torba Mahallesi'ndeki Zeytinlikuyu Koyu'nda gece yarısına doğru meydana gelen talihsiz kazada hayatını kaybetti. Sürat teknesini kullanan iş insanı, denizin kıyıya yakın yerlerinde bulunan kayalıklara çarptı. Ünlü iş insanı ile birlikte eşi Evrim Pala da hayatını kaybetti. Sürat teknesinden fırlayan 12 yaşındaki kızları ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Ünal Pala kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında öldü? İşte detaylar!

Ünal Pala kimdir? Tekne kazasında hayatını kaybeden Ünal Pala kaç yaşında öldü, nereli, ne iş yapar?

İnşaat ve akaryakıt istasyonu işletmecilğini yaklaşık 20 yıldır yapan ünlü iş insanı Ünal Pala, dün akşam saatlerinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada eşi de hayatını kaybederken, kızı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar da Ünal Pala kimdir, ne iş yapar sorusunu sordu. Peki, Ünal Pala kaç yaşında öldü, kimdir?

ÜNAL PALA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Ünal Pala, 27 Aralık 1970 doğumludur. Ankara'da doğmuştur. 18 yıldır inşaat ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren OP Grup holdinginin yönetim kurulu başkanıydı. Aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktaydı. Ünal Pala 52 yaşında hayatını kaybetti.

ÜNAL PALA NASIL ÖLDÜ?

Bodrum'da tatil yapan 52 yaşındaki Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesi, sürat teknesi ile denizin kıyıya yakın yerlerinde bulunan kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile parçalanan teknede bulunan Ünal Pala ve eşi Evrim Pala olay yerinde hayatını kaybetti.

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Ünal Pala kimdir? Tekne kazasında hayatını kaybeden Ünal Pala kaç yaşında öldü, nereli, ne iş yapar?
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