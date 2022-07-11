Ünal Pala kimdir? Tekne kazasında hayatını kaybeden Ünal Pala kaç yaşında öldü, nereli, ne iş yapar?

İnşaat ve akaryakıt istasyonu işletmecilğini yaklaşık 20 yıldır yapan ünlü iş insanı Ünal Pala, dün akşam saatlerinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada eşi de hayatını kaybederken, kızı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar da Ünal Pala kimdir, ne iş yapar sorusunu sordu. Peki, Ünal Pala kaç yaşında öldü, kimdir?