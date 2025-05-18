UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki 8 bin yıllık tarihi Hevsel Bahçeleri’ne uyuşturucu ektiler

Diyarbakır Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır polisi, bot, helikopter ve drone destekli operasyon düzenledi.

SU ALTI POLİSİ BOTLARLA ÇIKARMA YAPTI

Güneşin doğması ile başlayan operasyonda; bahse konu alana ve nehrin debisinden kaynaklı oluşan adacıklara Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden desteğe gelen sualtı polisi ile çıkarma yapan Diyarbakır emniyetine, arama tarama boyunca polis helikopteri ve drone da havadan destek vererek eşlik etti.

NARKOTİK 31 AYRI NOKTADA ARAMA YAPTI

Narkotik polisleri, 31 ayrı alandan yaklaşık 2 milyar TL değerinde ve 5 bin 300 kilogram esrar üretimine uygun 30 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Polis, kenevir bitkilerini söktükten sonra yerinde yakarak imha etti.

ARAÇ GİRMEMESİNİ FIRSAT BİLİP YAŞAM ALANI SÜSÜ VERDİLER

Adına türküler ve şiirler yazılan tarihi Hevsel bahçelerinin arazi yapısı sebebiyle araç girişi yapılamamasını fırsata çevirmeyi planlayan uyuşturucu tacirlerinin, yasadışı kenevir ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla çadırlar kurarak yaşam alanları oluşturdukları, sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları tespit edildi.

HEVSEL'DE TARIM YAPAN VATANDAŞLARDAN POLİSE TEŞEKKÜR

Bölgede halen eski usullerde yasal olarak tarım yapan vatandaşların da operasyondan ötürü oldukça memnun oldukları görüldü. Gençliği, gelecek nesilleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla, her koşulda ve her şekilde artarak devam edeceği belirtildi.

HEVSEL BAHÇELERİ

Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri'nin kıyısında, Diyarbakır Kalesi ile nehir vadisi arasında yer alan 800 hektarlık bir bahçe. 8 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve aralıksız tarım yapılan Hevsel Bahçeleri, bölgenin hem zahire deposu hem de dinlenme alanı. İpek Yolu güzergahında yer alması ve kervanların On Gözlü Köprü'den geçip Hevsel Bahçeleri'nde dinlenerek yollarına devam etmesi nedeniyle de kültürlerin geçiş noktası. Misafirlerini yedirip içiren Hevsel Bahçeleri, bu etkileşimlerin sonucu olarak gastronomi merkezi olmuş. Bu denli köklü tarihe sahip olan Hevsel Bahçelerine, arazi yapısından dolayı tarım aracı girememekte ve hâlâ eski usullerle tarım yapılmaktadır.