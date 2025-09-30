İstanbul’un UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kabulünün 40. yılı Fatih’te kutlandı

İstanbul'un tarihi alanlarının UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilişinin 40. Yılı dolayısıyla Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde program düzenlendi. Programa; UNESCO Dünya Miras Komitesi üye ülke temsilcilerinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Tarihi Alanlar Alan Başkanı M. Mustafa Tural, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

TURAN, "FATİH UNESCO MİRASININ KALBİDİR"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul'un UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan dört koruma alanının tamamının Fatih ilçesi sınırlarında bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:"Kadim İstanbul'umuzun kalbi Fatih'te, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilişimizin 40. yıl dönümü gibi özel ve anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu buluşmayı yalnızca bir yıldönümü kutlaması değil; tarihe karşı sorumluluğumuzun, geçmişin mirasına, ecdadın asil emanetine sahip çıkma isteğimizin yeniden ikrarı olarak kabul ediyor, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

FATİH'TE 814 ESER RESTORASYON , BAKIM VE ONARIM KAPSAMINDADIR

Başkan Turan konuşmasında, Fatih Sultan Mehmed'in fethin ardından Ayasofya'yı vakıflaştırarak koruma altına almasını hatırlatarak, "Ecdadımızın ihya edici misyonunu bugünün şartlarında sürdürmeyi iftihar vesilesi sayıyoruz. Her adımımızı tarihi sorumluluğun ciddiyetiyle atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"FATİH'TE 11 BİN TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞININ YÜZDE 10'UNDA BELEDİYE ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Fatih Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi veren Turan, şu çalışmaları öne çıkardı:Kara Surları Millet Bahçesi ile 200 yıllık bir kentsel sorunun çözülmesi, Yedikule Hisarı Restorasyonu ile yapının uluslararası bir sanat ve turizm merkezi haline getirilmesi, Zeyrek ve Cibali'deki ahşap sivil mimari örneklerinin, tarihi çeşmelerin, hazirelerin, türbelerin ve eğitim yapılarının onarılması. Bugüne kadar 814 eserin, cephe yenileme çalışmalarıyla birlikte 1100'ü geçen eserin restorasyon, bakım ve onarım kapsamında ele alındığını, Fatih'teki yaklaşık 11 bin tescilli kültür varlığının %10'unda belediye tarafından çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

İSTANBUL'UN KÖKLÜ TARİHİNİ VE DERİN HAFIZASINI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Etkinliğe katılan tüm davetlilere teşekkür eden Başkan Turan, sözlerini şöyle tamamladı: Eşsiz hazinemiz Kültür Mirasımızın korunması, yaşatılması ve geleceğe taşınması yolundaki hedeflerimizi gerçekleştirirken tüm paydaşlarımızla iş birliği, güç birliği içinde olmaya, müşterek sorumluluk duygusuyla, hepimizin, üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğimizden asla kuşku duymuyoruz. Miras alanlarımızın şehrimize ve ülkemize sağladığı avantajları sürdürülebilir kılmak için de azim ve gayretle çalışmaya ve İstanbul'un köklü tarihini ve derin hafızasını gelecek nesillere aktarmak için tüm gücümüzle gayret etmeye devam edeceğiz."