Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite boş kontenjan sorgulama ekranı 2022

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Toplam üniversite kontenjanlarının 1 milyon 22 bin 45 kontenjan olduğu duyuruldu. 850 bin kişinin yerleştirildiğine göre toplamda 172 bin 45 kontenjanın hala açık olduğu öngörülüyor. Yalnız henüz bu konu hakkında bir açıklama ÖSYM tarafından resmi bir şekilde yapılmadı.