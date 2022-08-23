Üniversite harç ücretleri 2022-2023: Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu, kaç TL ve ne zaman ödenecek?

Üniversite harç ücretleri için sorgulamalar sürüyor. Yapılan resmi açıklama kapsamında; bu yılki üniversite öğrenci harç ücretleri açıklandı. Milyonlarca öğrenci harç ücretlerinin hangi tarihte yatırılacağını öğrenmek istiyor. Peki; Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu, kaç TL ve ne zaman ödenecek? İşte Üniversite harç ücretleri 2022-2023.
ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Üniversite harç ücretlerinin ne zaman yatıralacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene Eylül ayı içinde yatırılan ücretlerin, bu yıl da aynı dönemde yatırılması bekleniyor.
Üniversite Harç Ücretleri için bağlı olunan üniversitenin harç ücreti yatırma tarih takip edilmelidir.
2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ
Tıp Fakültesi: 961 TL
Diş Hekimliği/Eczacılık Fakültesi: 804 TL
Veteriner Fakültesi: 629 TL
İTÜ İşletme Fakültesi: 654 TL
Fen Edebiyat Fakültesi: 463 TL
Hukuk Fakültesi: 509 TL
İktisat Fakültesi: 509 TL
İşletme Fakültesi: 509 TL
Siyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TL
İlahiyat Fakültesi: 463 TL
İletişim Fakültesi: 463 TL
Açıköğretim Fakültesi: 105 TL
Devlet Konservatuvarı: 958 TL
Turizm Fakültesi: 463 TL