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Giriş Tarihi: 23.8.2022 09:50

Üniversite harç ücretleri 2022-2023: Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu, kaç TL ve ne zaman ödenecek?

Yeni eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlayacak. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala üniversite harç ücretleri araştırma konusu oluyor. Yapılan resmi açıklama kapsamında; Yükseköğretim Kurumları için ödenmesi gereken harç ücretleri de belirlendi. Peki, Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu, kaç TL ve ne zaman ödenecek? İşte Üniversite harç ücretleri 2022-2023.

Üniversite harç ücretleri 2022-2023: Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu, kaç TL ve ne zaman ödenecek?

Üniversite harç ücretleri için sorgulamalar sürüyor. Yapılan resmi açıklama kapsamında; bu yılki üniversite öğrenci harç ücretleri açıklandı. Milyonlarca öğrenci harç ücretlerinin hangi tarihte yatırılacağını öğrenmek istiyor. Peki; Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu, kaç TL ve ne zaman ödenecek? İşte Üniversite harç ücretleri 2022-2023.

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Üniversite harç ücretlerinin ne zaman yatıralacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene Eylül ayı içinde yatırılan ücretlerin, bu yıl da aynı dönemde yatırılması bekleniyor.

Üniversite Harç Ücretleri için bağlı olunan üniversitenin harç ücreti yatırma tarih takip edilmelidir.

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversite harç ücretleri; Tıp Fakültesi'nde 706 liradan 961 liraya, Hukuk Fakültesi'nde 374 liradan 509 liraya, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıkarıldı.

2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

Tıp Fakültesi: 961 TL

Diş Hekimliği/Eczacılık Fakültesi: 804 TL

Veteriner Fakültesi: 629 TL

İTÜ İşletme Fakültesi: 654 TL

Fen Edebiyat Fakültesi: 463 TL

Hukuk Fakültesi: 509 TL

İktisat Fakültesi: 509 TL

İşletme Fakültesi: 509 TL

Siyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TL

İlahiyat Fakültesi: 463 TL

İletişim Fakültesi: 463 TL

Açıköğretim Fakültesi: 105 TL

Devlet Konservatuvarı: 958 TL

Turizm Fakültesi: 463 TL

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Üniversite harç ücretleri 2022-2023: Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu, kaç TL ve ne zaman ödenecek?
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