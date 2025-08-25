Üniversite Kayıt Tarihleri 2025-2026: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala kayıt işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Yerleştirildiği okulu öğrenen milyonlarca aday, 2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır sorularıyla YÖK'ün açıklamalarını takip ediyor. İşte üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylar;
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite kayıt tarihleri 1-5 Eylül olarak açıklandı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kayıt tarihlerini şu şekilde duyurdu:
"Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır."
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
e-Kayıt imkânı olmayan üniversiteler için veya e-Kayıt yapmayan öğrenciler için geçerlidir.
Öğrenciler, belirlenen tarihlerde üniversitenin öğrenci işleri birimine giderek kayıt yapar.
Gerekli belgeler üniversiteye göre değişse de genellikle:
Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Fotoğraf,
Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için),
Katkı payı/öğrenim ücreti dekontu (varsa) istenir.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT TARİHLERİ
E-Kayıt işlemleri 28 Ağustos-2 Eylül arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN E-KAYIT YETERLİ Mİ?
Elektronik kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt olunan üniversitenin internet sayfasındaki duyurular takip edilmelidir. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerine giderek kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?
e-Devlet kapısına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.
"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" sekmesinden "Üniversite e-Kayıt" ekranı seçilir.
Üniversiteniz ve bölümünüz listelenir, gerekli onaylar verilir.
Kayıt tamamlandıktan sonra sistem bir kayıt belgesi oluşturur.