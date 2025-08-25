Üniversite Kayıt Tarihleri 2025-2026: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala kayıt işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Yerleştirildiği okulu öğrenen milyonlarca aday, 2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır sorularıyla YÖK'ün açıklamalarını takip ediyor. İşte üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylar;