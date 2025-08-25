Haberler Yaşam Haberleri Üniversite Kayıt Tarihleri 2025-2026: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
Üniversite Kayıt Tarihleri 2025-2026: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

2025-2026 akademik yılı için geri sayım başladı. Her yıl YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt tarihleri ve sürece ilişkin detaylar adayların gündeminde yer tutuyor. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıtların yapılacağı tarih ve gerekli evraklar da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte detaylar.

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala kayıt işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Yerleştirildiği okulu öğrenen milyonlarca aday, 2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır sorularıyla YÖK'ün açıklamalarını takip ediyor. İşte üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylar;

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıt tarihleri 1-5 Eylül olarak açıklandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kayıt tarihlerini şu şekilde duyurdu:

"Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır."

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

e-Kayıt imkânı olmayan üniversiteler için veya e-Kayıt yapmayan öğrenciler için geçerlidir.

Öğrenciler, belirlenen tarihlerde üniversitenin öğrenci işleri birimine giderek kayıt yapar.

Gerekli belgeler üniversiteye göre değişse de genellikle:

Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Fotoğraf,

Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için),

Katkı payı/öğrenim ücreti dekontu (varsa) istenir.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT TARİHLERİ

E-Kayıt işlemleri 28 Ağustos-2 Eylül arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN E-KAYIT YETERLİ Mİ?

Elektronik kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt olunan üniversitenin internet sayfasındaki duyurular takip edilmelidir. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerine giderek kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" sekmesinden "Üniversite e-Kayıt" ekranı seçilir.

Üniversiteniz ve bölümünüz listelenir, gerekli onaylar verilir.

Kayıt tamamlandıktan sonra sistem bir kayıt belgesi oluşturur.

