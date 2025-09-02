Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar 2025: Üniversitede hangi kurum ne kadar burs veriyor? GSB, VGM, Kızılay...

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte burs arayışları hız kazandı. Öğrencilere farklı miktarlarda burs desteği sağlayan birçok kurum bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ve Türk Kızılay gibi kurumların sunduğu burs imkanları ise özellikle merak edilenler arasında. 2025 yılında üniversite öğrencilerine verilen burs miktarları ve koşulları yakından takip ediliyor. Peki, üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar hangisi, ne kadar ödeme yapıyor?
Türk Eğitim Vakfı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaöğretim, üniversite, yüksek lisans, doktora ve üstün başarılı öğrencilere burs desteği verecek. Üniversite eğitim bursu başvuru işlemleri 15 Eylül'de başlayacak ve 9 Ekim'de tamamlanacak. Başvurular, Türk Eğitim Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinden online olarak kabul edilecek.
TEV Üniversite (Eğitim) bursu bu yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 5800 lira olarak yatırılacak.
Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan KYK burs ve kredi imkanlarından yararlanabiliyor. KYK burs geri ödemesiz olurken, KYK kredi geri ödemeli oluyor.
KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KYK burs başvuruları Ekim ayının ikinci haftasında alınmıştı.
KYK burs başvuruları başladığında; başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.
2025-2026 KYK burs miktarına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için aylık 3 BİN TL olarak belirlenmişti.
Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine burs sağlıyor.
VGM burs başvuruları henüz başlamadı. VGM burs başvuru işlemleri; Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
Geçtiğimiz yıl VGM bursundan yararlanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 3.000,00 TL burs verildi.
Kızılay burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl Kızılay bursu için başvuru işlemleri 16-25 Eylül arasında yapıldı.
Ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanan adaylara 1 Kasım 2024 tarihinde bilgi verildi.
İlk burs ödemeleri en geç Aralık ayında yapılır. Ödemenin Kasım ayında yapılması halinde Ekim ayının, Aralık ayında yapılması halinde ise Ekim ve Kasım aylarının bursları toplu olarak ödenir.
Kızılay burs başvurularının ilk aşamasında herhangi bir belge talep edilmez. Başvuru sonrası video mülakata katılma hakkı kazanan öğrencilerden gerekli belgeleri KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi)'ye yüklemesi istenir.
Bir yıl içerisinde ortaöğrenim, ön lisans ve lisans burs ödemeleri Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay, lisansüstü burs ödemeleri ise 12 ay boyunca yapılır.