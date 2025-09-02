Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar 2025: Üniversitede hangi kurum ne kadar burs veriyor? GSB, VGM, Kızılay...

KIZILAY BURS

Kızılay burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl Kızılay bursu için başvuru işlemleri 16-25 Eylül arasında yapıldı.

Ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanan adaylara 1 Kasım 2024 tarihinde bilgi verildi.

İlk burs ödemeleri en geç Aralık ayında yapılır. Ödemenin Kasım ayında yapılması halinde Ekim ayının, Aralık ayında yapılması halinde ise Ekim ve Kasım aylarının bursları toplu olarak ödenir.

Kızılay burs başvurularının ilk aşamasında herhangi bir belge talep edilmez. Başvuru sonrası video mülakata katılma hakkı kazanan öğrencilerden gerekli belgeleri KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi)'ye yüklemesi istenir.

Bir yıl içerisinde ortaöğrenim, ön lisans ve lisans burs ödemeleri Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay, lisansüstü burs ödemeleri ise 12 ay boyunca yapılır.