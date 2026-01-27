SON DAKİKA... İstanbul’da üniversiteli Deniz İbişler 3 gündür kayıp: En son o noktada görülmüş!

İstanbul'da üniversite öğrencisi Deniz İbişler'den 3 gündür haber alınamıyor. Polis, ailesi ve yakınları genç öğrenciyi bulabilmek için seferber olurken, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla yardım çağrısı yapıldı. Üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Deniz İbişler 24 Ocak 2026 gecesi Mecidiyeköy'den M7 metro hattını kullanarak Alibeyköy'deki evine gitmek üzere yola çıktı.

3 GÜNDÜR KAYIP

Bu saatten sonra kendisiyle bir daha iletişim kurulamadı. Genç öğrenciden haber alamayan ailesi durumu polise bildirirken, kayıp başvurusu yapıldı. İbişler'in bulunması için çalışmalar başlatıldı.