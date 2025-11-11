Haberler Yaşam Haberleri Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 22:46

Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde hayatını kaybetti!

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, evde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan üniversite öğrencisi Melisa Şengül hayatını kaybetti. Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacakken, Şengül’ün 21 yaşındaki iki arkadaşı da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA Yaşam
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahalle 215 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden Melisa Şengül, iddiaya göre arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile sabah saatlerine kadar alkol aldı.

Sabaha doğru alkolün etkisiyle sızdıkları öne sürülen gruptaki K.E. ve A.Ş., akşam saatlerinde kendileri geldiklerinde Şengül'ün hareketsiz bir şekilde yattığı gördü.

Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Şengül'ün öldüğünü belirledi. Polisin olay yerindeki incelemenin ardından Şengül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

K.E. ve A.Ş'yi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götüren polis, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

