Üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti

Kayseri Yolu Hüyük mevkiinde dün meydana gelen trafik kazasında otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu 2 araç kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Sebahattin Gökbaş'ın Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıfta eğitim gördüğü öğrenildi.

Gökbaş'ın ölüm haberi üniversiteyi yasa boğarken, yine aynı kazada hayatını kaybeden Durmuş Sönmez'in ise Niğde Merkez Karaatlı beldesinden olduğu öğrenildi.

ÜNİVERSİTE'DEN TAZİYE MESAJI YAYINLANDI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Sebahattin Gökbaş'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Üniversitemize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.