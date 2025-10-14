Üniversite öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, öğlen saatlerinde Akyazı mevki Akçaabat istikameti Akyazı tüneli girişinde yaşandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme bölümü son sınıf öğrencisi Emirhan Küçük (22), motosikletiyle Üniversiteden eve dönerken Akyazı mevkiindeki Akyazı tünelinin girişinde kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasındaki kask çıkan Küçük zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kafasından ağır yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Küçük yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.