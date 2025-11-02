Üniversite öğrencisi Motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kemer ilçesi D-400 Karayolu Ulupınar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kemer istikametinden Kumluca ynüne seyir halinde olan Muhammed Dölek'in kullandığı 67 ABJ 291 plakalı motosiklet önce refüje ardından bariyerlere çarptı. Arkasından gelen üniversiteden arkadaşının ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Dölek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammed Dölek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE MEMLEKETİ AKSARAY'A GİTTİ

Acı haberi alan yakınları Aksaray'ın Eskil ilçesinden Antalya'ya koştu. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Muhammed Dölek'in cenazesi, öğle saatlerinde ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Dölek'in sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İngilizce öğretmeni olma hayali kuran Muhammet Dölek'in kazaya kurban gitmesi fakültesini yasa boğdu. Sınıf arkadaşları cenazenin alınışı sırasında üzüntülerini dile getirdi. Cenazesi, defnedilmek üzere Aksaray'ın Eskil ilçesine götürüldü