ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI: 2022 ÖSYM ATLAS ile YKS (TYT, AYT ve YDT) 2 - 4 yıllık il il üniversite taban puanları 2022, başarı sıralaması ve kontenjanları tıkla sorgula hemen!

Üniversite taban puanları açıklandı! Milyonlarca genç YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihleri için kolları sıvadı. ÖSYM ATLAS üzerinden 2021 üniversite taban puanlarına sürekli bakan öğrenciler, Böylece 2022 taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarını da öğrenebilecek. TYT, AYT ve YDT ile 2 ve 4 yıllık sözel, sayısal, yabancı dil ve eşit ağırlık bölümleri taban puanları öğrenciler tarafından tercih edilecek. İşte 2022 üniversite taban puanları!
YKS 2022 taban puanları açıklanmadığı için başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları da ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
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YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ
Üniversite taban puanları açıklandı. 2022 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları gibi detaylar ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz ile belli oldu. Haberimizden geçen seneye ait 2021 Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
Adaylar, erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına bu sene kaç kişinin girdiğini de ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı. YKS 2022 sınavına TYT alanında 3 milyon 8 bin 287 kişi, AYT'de 1 milyon 852 bin 678 kişi, YDT alanında ise 132 bin 485 öğrenci katılım gösterdi.