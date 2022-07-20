Haberler Yaşam Haberleri ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: 2022 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması YÖK ATLAS
Giriş Tarihi: 20.7.2022 22:00

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: 2022 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması YÖK ATLAS

Üniversite taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra kamuoyu ile paylaşıldı. Bir gün boyunca vatandaşlar üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı sorusunu yöneltti. YKS tercih kılavuzu YÖK ATLAS ile birlikte öğrenciler AYT, TYT ve YDT sınavlarından aldıkları puanlarla 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerini tercih edecke. Tercihlerde sözel, eşit ağırlık, yabancı dil ve sayısal bölümler yer alıyor. Adaylar girdikleri sınava göre tercihlerini yapacaklar. Polislik ve hemşirelik taban puanları özellikle sürekli aratılıyor. Üniversite taban puanları erişime uzun süre daha açık kalacak. İşte YKS üniversite taban puanları!

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: 2022 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması YÖK ATLAS

Üniversite taban puanları erişime açıldı! ÖSYM ATLAS üzerinden öğrenciler üniversite taban puanları 2022 aratmasını artık yapabilecek. Sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil bölümlerine girmek için YKS 2022'nin TYT, AYT ve YDT sınavına giren öğrenciler, ÖSYM AİS üzerinden üniversite tercihlerini yapabilecekler. YKS tercihleri de yakında başlayacak. YKS taban puanları öğrenildikten sonra öğrenciler iyice kafalarında kurup hangi 2 veya 4 yıllık bölümü tercih edeceklerine karar verecekler. Tıp ve polislik de öğrencilerin aklında. İşte 2022 üniversite taban puanları!

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU!

YKS 2022 taban puanları açıklanmadığı için başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları da ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

2022 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite taban puanları açıklandı. 2022 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları gibi detaylar ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz ile belli oldu. Haberimizden geçen seneye ait 2021 Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

Adaylar, erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına bu sene kaç kişinin girdiğini de ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı. YKS 2022 sınavına TYT alanında 3 milyon 8 bin 287 kişi, AYT'de 1 milyon 852 bin 678 kişi, YDT alanında ise 132 bin 485 öğrenci katılım gösterdi.

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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: 2022 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması YÖK ATLAS
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