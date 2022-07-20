ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: 2022 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması YÖK ATLAS

Üniversite taban puanları erişime açıldı! ÖSYM ATLAS üzerinden öğrenciler üniversite taban puanları 2022 aratmasını artık yapabilecek. Sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil bölümlerine girmek için YKS 2022'nin TYT, AYT ve YDT sınavına giren öğrenciler, ÖSYM AİS üzerinden üniversite tercihlerini yapabilecekler. YKS tercihleri de yakında başlayacak. YKS taban puanları öğrenildikten sonra öğrenciler iyice kafalarında kurup hangi 2 veya 4 yıllık bölümü tercih edeceklerine karar verecekler. Tıp ve polislik de öğrencilerin aklında. İşte 2022 üniversite taban puanları!
YKS 2022 taban puanları açıklanmadığı için başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları da ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
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YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ
Üniversite taban puanları açıklandı. 2022 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları gibi detaylar ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz ile belli oldu. Haberimizden geçen seneye ait 2021 Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
Adaylar, erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına bu sene kaç kişinin girdiğini de ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı. YKS 2022 sınavına TYT alanında 3 milyon 8 bin 287 kişi, AYT'de 1 milyon 852 bin 678 kişi, YDT alanında ise 132 bin 485 öğrenci katılım gösterdi.