Üniversite taban puanları açıklandı! YKS 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022

2022 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına bu sene kaç kişinin girdiğini de ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı. YKS 2022 sınavına TYT alanında 3 milyon 8 bin 287 kişi, AYT'de 1 milyon 852 bin 678 kişi, YDT alanında ise 132 bin 485 öğrenci katılım gösterdi.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite taban puanları açıklandı. 2022 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları gibi detaylar ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz ile belli oldu. Haberimizden geçen seneye ait 2021 Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.