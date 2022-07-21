Haberler Yaşam Haberleri Üniversite taban puanları açıklandı! YKS 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022
Giriş Tarihi: 21.7.2022 16:07

Üniversite taban puanları açıklandı! YKS 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022

ÖSYM’nin YKS sonuçları açıklaması ardından üniversite taban puanları, aranan trend başlıklar arasında yer alıyor. ÖSYM, YKS programları ve kontenjanları kılavuzu duyurulurken ÖSYM ATLAS üzerinden 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları da erişme açıldı. YKS taban puanları öğrenildikten sonra öğrenciler hangi 2 veya 4 yıllık bölümü tercih edeceklerine karar verecekler. İşte Üniversite taban puanları ile YKS 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022

Üniversite taban puanları açıklandı! YKS 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022

Üniversite taban puanları, ÖSYM ATLAS üzerinden erişime açıldı. Tercihlerde sözel, eşit ağırlık, yabancı dil ve sayısal bölümler yer alıyor. Adaylar, tercih sürecinde ÖSYM'nin yayınladığı üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması listesine göre tercihlerini bildirecek. İşte ÖSYM YKS sonuçlarına göre 2022 Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU!

YKS 2022 taban puanları açıklanmadığı için başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları da ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

Adaylar, erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

2022 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına bu sene kaç kişinin girdiğini de ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı. YKS 2022 sınavına TYT alanında 3 milyon 8 bin 287 kişi, AYT'de 1 milyon 852 bin 678 kişi, YDT alanında ise 132 bin 485 öğrenci katılım gösterdi.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite taban puanları açıklandı. 2022 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları gibi detaylar ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz ile belli oldu. Haberimizden geçen seneye ait 2021 Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Üniversite taban puanları açıklandı! YKS 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022
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