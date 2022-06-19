Haberler Yaşam Haberleri Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 YKS tercihleri son gelişmeler
Giriş Tarihi: 19.6.2022 09:06

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 YKS tercihleri son gelişmeler

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 YKS tercihleri son gelişmeler

18 Haziran tarihinde düzenlenen TYT oturumunun ardından 19 Haziran’da AYT ve YDT oturumları düzenleniyor. Yaklaşık 3 milyon adayın katılım gösterdiği üniversite sınavı ile ilgili pek çok ayrıntı sınav sonrası araştırma konusu olacak. Bunlar arasında; YKS sonuçları, YKS tercihleri, YKS soruları gibi önemli konu başlıkları yer alırken bir diğeri ise üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağı olmaktadır. Peki; Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte 2022 Üniversite tercihleri/YKS tercihlerinde son durum.

YKS sürecinin ilk oturumunun tamamlanmasının ardından adaylar şimdi AYT ve YDT oturumlarına katılacaklar. Milyonlarca kişi YKS 2022 sürecinde ter dökerken üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercihleri başlıyor. Adaylar aldıkları sınav puanı ile başarı sıralamasına göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte 2022 YKS tercihleri son gelişmeler.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak.

Tercih işlemlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

3 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURDU

2022-YKS en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Bu yıl YKS'ye başvuran adayların sayısı geçen yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla.

YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan AYT'de ise 317 bin 765 kişi görevli olacak. Aynı gün uygulanacak ve son oturum olan YDT'deki görevli sayısı ise 30 bin 418 kişi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 YKS tercihleri son gelişmeler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA