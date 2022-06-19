Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 YKS tercihleri son gelişmeler

YKS sürecinin ilk oturumunun tamamlanmasının ardından adaylar şimdi AYT ve YDT oturumlarına katılacaklar. Milyonlarca kişi YKS 2022 sürecinde ter dökerken üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercihleri başlıyor. Adaylar aldıkları sınav puanı ile başarı sıralamasına göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte 2022 YKS tercihleri son gelişmeler.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
3 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURDU
2022-YKS en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Bu yıl YKS'ye başvuran adayların sayısı geçen yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla.
YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan AYT'de ise 317 bin 765 kişi görevli olacak. Aynı gün uygulanacak ve son oturum olan YDT'deki görevli sayısı ise 30 bin 418 kişi.