Üniversite vaadiyle dev vurgun! Öğrencileri dolandıran çete için 240 yıl hapis talebi

Mağdur avukatlarından İbrahim Şahin ise "Suç duyurusunda bulunduktan sonra detaylı incelemeler, raporlar yapıldı. Şu anda iddianame yazıldı, mahkeme kabul etti. İlk duruşma gününü bekliyoruz. Bu şahıslar yani nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacaklar. Şu an için her bir mağdur için ayrı ayrı bir yargılama söz konusu olacak. Ve bu da ceza boyutunda baktığımızda hani 200 yıldan fazla bir cezaya tekabül ediyor savcının istemiyle. Hem örgüt boyutu var hem de nitelikli dolandırıcılık. Yani bir hareket edilmiş, o şekilde bir mağdur edilme söz konusu" dedi.

"45 BİN DOLAR VERDİM"

'Mağdur öğrencilerden Araiya Gholamipour'un annesi Bahareh Mourefi Shaleh, çeteye 45 bin dolara verdiklerini belirterek, "Bize Ankara'da bulunan devlet üniversitelerine sizin çocuklarınızı sınavsız kaydettireceğiz dediler. Verdiğimiz paranın bir kısmını rektörlere verdiklerini söylediler. Türk yargısına güveniyoruz. Hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 ÇOCUK İÇİN 100 BİN DOLAR VERDİK"

Khalil Soloki de çocukları Elnaz Soloki ve Salar Soloki için çeteye 100 bin dolar verdiğini söyleyerek, Türk makamlarında destek isteyerek yargıya güvendiklerini belirtti.