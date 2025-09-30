Üniversite yurdunda şüpheli ölüm! 4. kattan düşen Sıla hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kampüsündeki Altan Edilge Kadın Öğrenci Yurdu'nda yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Sıla Ahsen Tuluk, henüz hayatının baharındayken 4. kattaki balkondan düşerek yaşamını kaybetti. Bipolar tedavisi gördüğü öğrenilen genç kızın odasında kullandığı ilaçlar bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından genç kızın cenazesi bugün Antalya'da defnedilecek. Tuluk'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duran polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.





DEDESİ ÖNCE GURURU SONRA HÜZNÜ PAYLAŞTI

Genç kızın dedesi Durali Üzüm, torununun 2021 yılında İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü'nü kazanmasını sosyal medya hesabından büyük bir gururla paylaşmıştı. "Hayallerinin hayatının her anında hissedilmesi dileğiyle..." sözleriyle torununa seslenen dede, bugün aynı hesapta "Biricik torunum Sıla Ahsen Tuluk vefat etmiştir" mesajını paylaşmak zorunda kaldı.





İTÜ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Üniversite de genç öğrencinin vefatının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Sıla Ahsen Tuluk vefat etmiştir. Olayla ilgili süreç üniversitemiz tarafından takip edilmektedir. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve İTÜ ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.