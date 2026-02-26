Üniversitede akran dehşeti: Dönem ödevi kavgasında arkadaşını göğsünden bıçakladı!

Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel bir üniversitede meydana geldi. İddiaya göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı.