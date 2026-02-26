Üniversitede akran dehşeti: Dönem ödevi kavgasında arkadaşını göğsünden bıçakladı!

Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel bir üniversitede meydana geldi. İddiaya göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat D., Serhan M.'yi konuşmak bahanesiyle yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı.
Serhan M.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
Saldırı sonrası Serhan M. ağır yaralanırken şüpheli üniversiteden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucu Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.