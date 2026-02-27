Üniversitedeki ’dönem ödevi’ dehşetinde flaş gelişme: Göğsünden defalarca bıçaklamıştı! O gençten üzen haber...

Serhan M.

ENTÜBE EDİLDİ

Böbrek, kalp ve göğüs kısmından 4 kez bıçaklandığı ardından da tekmelendiği öğrenilen Serhan M.'nin olay günü kaldırıldığı hastanede ameliyata alındıktan sonra durumunun iyiye gittiği ve bilincinin bir süre sonra açıldığı öğrenildi. Bu sabaha karşı durumunun kötüleşerek tekrar ameliyata alındığı öğrenilen Serhan M.'nin iç kanama geçirdiği, ameliyatın ardından da entübe edildiği öğrenildi.