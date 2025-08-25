Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler hangi tarihte başlıyor? 2025-2026 akademik yılı üniversitelerin açılış tarihi

YKS sonuçları ile üniversitelere yerleştirilen ve kayıt hakkı kazanan adaylar üniversitelerin başlayacağı tarih ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyurulurken derslerin ve oryantasyon haftasının başlangıç tarihi merak konusu oluyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, dersler hangi tarihte başlıyor? İşte 2025-2026 akademik yılı üniversitelerin açılış tarihi;
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Üniversitelerin başlangıç tarihi üniversiteden üniversiteye hatta fakülteden fakülteye göre değişkenlik gösteriyor. Bazı okullardan yapılan açıklamalara göre 2025-2026 akademik yılı şu tarihlerde başlayacak;
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ
İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Eğitim - Öğretim Başlangıç Tarihi 22 Eylül 2025
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Fen Bilimleri, Havacılık Psikolojisi Araştırmaları, İslam Tetkikleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüleri Eğitim - Öğretim Başlangıç Tarihi 29 Eylül 2025
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ
Eğitim - Öğretim Başlangıç Tarihi 22 Eylül 2025