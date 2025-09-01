ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR, HANGİ GÜN? 2025-2026 Üniversitelerin açılış tarihi

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Üniversitelerin başlangıç tarihi üniversiteden üniversiteye hatta fakülteden fakülteye göre değişkenlik gösteriyor. Bazı okullardan yapılan açıklamalara göre 2025-2026 akademik yılı şu tarihlerde başlayacak;