Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklamıştı! Cezası belli oldu: Hiçbir ceza kızımı eski haline getirmeyecek

'ADALET YERİNİ BULDU'

Kararın ardından açıklamalarda bulunan baba Kenan Zengin, "Benim kızım arkadaşının evine gittiğinde kapıdan girerken kafasında kask olan bir vatandaş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. O gün bu gündür hayatımız karardı. Öncelikle ben emniyet teşkilatına teşekkür etmek istiyorum araştırıp buldular ve bu haberi yapan basına ayrıca bir teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı bu işin üzerinde durduğu için onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Politikalar başkanı da bir avukat yönlendirdi ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Davayı anbe an takip ettiler. Cezasını buldu. Adalet yerini buldu diye düşünüyorum. Bu insanların kadınlardan, çocuklardan ve hayvanlardan uzak durması için elinden geleni yapsın bu devlet. Ben devletime güveniyorum" dedi.

'HİÇBİR CEZA KIZIMI ESKİ HALİNE GETİRMEYECEK'

Kenan Zengin, "13 yıl ağırlaştırılmış ceza aldı. Tutanağımıza göre 10 yıl 10 ay yatarı var. İnşallah yaptıklarından pişman olmuştur. Tanımıyoruz hiç kesinlikle tanımıyoruz bir bağlantı yok yani. Mahkemede 'O olayı ben yapmadım olayı tamamen benim üstüme yıktılar ben namusumla çalışan bir vatandaşım' dedi. O saatte kartvizit dağıtıyormuş söylediği hiçbirşey tutarlı değil. Yani gecenin 12'sinde kim kartvizit dağıtır.Yani kendini savunma şeyleri tamamen tutarsız. Tanımıyoruz etmiyoruz bilmiyorum yani. Kızım bu karara sevindi tabi ki daha rahatladı ama tabi ki bu vermiş olduğu zarar onun hayatını etkiledi her konuda. 2 sene okula gidemedi. Malum hasar var böbreğinde ve bağırsağında hasar var. Bunlar onunla birlikte bir ömür boyu gidecek. Yani hiçbir cezanın onu eski haline getirmeyeceği kesin. Okula yeni yeni başladı. Uzun süre psikolojik destek aldık. Maddi manevi çok sıkıntılar çektik. Ama şükür buna da şükürler olsun yine de adaletimize teşekkür ediyorum. Dava süreci yaklaşık 18-19 ay sürdü" diye konuştu.(