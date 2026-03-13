Üniversiteli Deniz kaza kurbanı

Kaza, gece saatlerinde Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Deniz Atasoy'un kullandığı motosiklet ile tali yoldan çıktığı iddia edilen Fatih Ü. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, Atasoy da yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Deniz Atasoy, doktorların tüm uğraşına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

GENÇLİĞİNİN BAHARINDA İDİ

Deniz Atasoy'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba İzzet Atasoy, işlemlerinin ardından canından çok sevdiği oğlunun cenazesini teslim aldı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Atasoy, gözyaşı döktü. İzzet Atasoy'a teslim edilen Deniz Atasoy'un cansız bedeni, defnedilmek üzere Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne götürüldü.