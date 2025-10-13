Ünıversiteli Gamze feci kazada hayatını kaybetti

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada üniversite öğrencisi Gamze Arıcı hayatını kaybetti. Feci kaza dün saat 16.30'da Çankaya'nın Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Beytepe Mahallesi yönüne giden iki otomobil çarpıştı.Kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolü sonrası üniversite öğrencisi Gamze Arıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan iki kişiden Ekin K.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.