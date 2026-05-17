Üniversiteli genç, anne ve babasını öldürdü
Giriş Tarihi: 17.05.2026

TOLGA YANIK
Konya'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen özel bir üniversitenin hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesindeki Havzan Mahallesi'nde bulunan evlerinde anne ve babasıyla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üniversiteli genç eline geçirdiği bıçakla babası Gökhan Dinçer (57) ve annesi Nazife Çiğdem Dinçer'i (56) çeşitli yerlerinden bıçakladı.

EVDE İLAÇLAR BULUNDU
Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Cihan Dinçer, anne ve babasını bıçakla yaraladığını söyleyerek ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde Gökhan ve Nazife Çiğdem Dinçer çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kendisinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenilen katil zanlısı Cihan Dinçer, polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde çok sayıda psikolojik rahatsızlıklarda kullanılan ilaç bulunurken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

