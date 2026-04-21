Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.04.2026 12:04

Üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti

Tunceli Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 2. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Muhammed Emin Dikici, geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Gencin, İHA Tunceli Muhabiri Feyza Nur Dikici’nin kardeşi olduğu belirtildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti
Kaza, dün gece saatlerinde Tunceli merkez Mameki Köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi'ndeki bir işletmede motokurye olarak işe başlayan Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 2. Sınıf öğrencisi Muhammed Emin Dikici, sipariş teslimi için seyir halindeyken Mameki Köprüsü mevkiinde motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından gencin naaşı, ailesine teslim edildi. Malatya'ya götürülen Muhammed'in bugün düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

#MALATYA

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti
