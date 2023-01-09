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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Üniversiteli genç kızın cesedi denizden çıktı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Üniversiteli genç kızın cesedi denizden çıktı
BALIKESIR'IN Erdek ilçesinde, sahil şeridindeki vatandaşlar, denizde hareketsiz bir kadının olduğunu fark etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, yaptığı ilk incelemelerde cesedin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a (22) ait olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptıkları incelemelerin ardından genç kızın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü araştırma başlatıldı.

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Üniversiteli genç kızın cesedi denizden çıktı
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