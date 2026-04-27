Üniversiteli gençler minik yüreklere dokunuyor

Giriş Tarihi: 27.04.2026

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Erzincan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin gönüllü öğrencileri, hayata geçirilen "Eğitim Gönüllüleri" projesi ile yurt çevresinde yaşayan komşu ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlıyor. 4-8 yaş grubundaki çocukları bir araya getiren gençler, 1,5 aydır devam eden proje ile yaklaşık 100 öğrenciye ulaştı. Projeyle üniversiteli gençler, ders dışı zamanlarında uygulama deneyimi kazanırken çocukların da gelişimine katkı sunuyor. Erzincan Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Sevgi Ardahanlı, yurtlarda kalan öğrencilerin ders dışı vakitlerini etkin ve verimli geçirmelerini sağlamak maksadıyla sportif, kültürel ve eğitsel faaliyetler düzenlediklerini söyledi. Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yeter Nur Bayraktar ise gönüllü olarak çocuklara İngilizce dersi verdiğini belirtti. Bayraktar, "Böyle bir proje olduğunu duyunca öğretmen adayı olarak biz de pratik yapmak ve çocuklarla da birebir etkileşim kurmak amacıyla projeye dahil olduk. Çocuklar İngilizceye özellikle çok ilgililer." dedi.

