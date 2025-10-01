Üniversiteli gençlerden havacılıkta uluslararası başarı

Türkiye'nin farklı üniversiteleri uluslararası arenada başarılara imza atmaya devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün düzenlediği inovasyon yarışmasında derece yaptı. 193 üye ülkeyi kapsayan ve yüzlerce başvuru arasından seçilen finalistler arasına giren Yeditepeli öğrenciler ve mezunları Kanada'nın Montreal kentinde 21-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen yarışmada "Yapay Zekâ Destekli Hava Trafik Kontrolörü Yönlendirme ve Destek Sistemi" projesiyle dünya birincisi oldu. Bir ilk olan projenin Montreal'deki ödül törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek de katılarak öğrencileri kutladı.

Dün ise Yeditepe Üniversitesi'nin rektörlük binasında dünya birincileri ile bir araya gelen üniversitenin kurucu ve onursal başkanı Bedrettin Dalan yapay zekâ destekli projeyi yapan ekibe ödül vererek onurlandırdı. Birincilik alan yapay zekâ destekli proje en uygun havalimanını seçiyor; uçak tipi, mesafe ve hava durumu gibi parametreleri analiz ederek en uygun havalimanını otomatik belirliyor. Alternatif iniş noktaları öneriyor, riskleri azaltıyor. SABAH, dünya birincisi olan ekiple ve yetkililerle görüştü.

DÜNYADA BİR İLK

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan: "Bu başarının bir geçmişi olduğu gibi bir ekip çalışması da var. Gençler özendirilince meraklısı da çok. Yeditepe Üniversitesi'nin önem verdiği de meraklandırmak. Üniversite de maddi ve manevi destekliyor. Bu yapay zekâ destekli proje sivil havacılığa çok katkı sağlar ve emniyet sağlar."

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman: "Sadece üniversitemiz için değil, ulusumuz için de gurur verici."

Ekibin Akademik Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Bayat: "Zor bir yarışmaydı. Dubai, projemizin çalışmasını birlikte yapmak istedi."

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi Nisa İpek Umur (24) : "Yapay zekâ destekli projemizi 6 ay boyunca çalıştık. Emeklerimizin karşılığını aldık."

Takım lideri Umutcan Sürücü (25): "Ülkemiz adına da gurur verici bir andı. İlk defa Türk gençleri olarak o sahnede ödül aldık. Çok sevindik. Anlatılamaz yaşanır. Havacılıktan geldiğimiz bir milletiz. KAAN, Bayraktar, diğer uçaklarımız olsun, Türk'ün gücünü havacılıkta her daim göstermeye çalışıyoruz."