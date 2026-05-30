Üniversiteli Hene’nin şüpheli ölümü

Konya
'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hene Ebuzeyneb, çalıştığı kafede ölü bulundu. Merkez Meram İlçesi Melikşah Mahallesinde bulunan bir kafede önceki gün gece saatlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencisi Hene Ebuzeyneb, kısa süre önce harçlığını çıkarmak kafede işe başladı. Bayramda yine kafeye gidip çalışan genç kız, depo kısmındaki merdivenlerde mesai arkadaşları tarafından elleri arkaya bağlı şekilde asılı halde bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hene'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer çalışanlar, Hene Ebuzeyneb'in ara sıra gelip kafede çalıştığını söyledi. Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda netlik kazanacak.