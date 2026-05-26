Üniversiteli kız evinde ölü bulundu

Gümüşhane'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Yıldız yatağında ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı öğrenilen genç kızın, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

Olay, Çamlıca Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan 19 yaşındaki Rabia Yıldız'ı sabah saatlerinde uyandırmak isteyen kız kardeşi, genç kızı yatağında hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kızın kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi. Annesinin olay günü köye gittiği için evde olmadığı öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.