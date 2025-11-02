Üniversiteli öğrencilerin iyilik seferberliği

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKU), toplumsal katkı çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği "Köy Üniversitesi" projesiyle, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrenciler, köylere giderek hem diş taraması yapıyor hem de ağız sağlığı bilinci kazandırıyor. Düğer ve Yarışlı köylerine giderek sağlıklı ağız ve diş sağlığı taraması yapan öğretim üyeleri ve öğrenciler, tarama sırasında vatandaşlara ağız ve diş bakımı, diş fırçalama alışkanlığı ve protez diş kullanımı gibi konularda bilgiler verildi. Köy kahvelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde, Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Faki, katılımcılara ağız sağlığının önemi hakkında bilgi verirken, öğrenciler de rutin tarama yaparak diş problemi tespit edilenleri fakülteye yönlendirdi. Uygulamadan memnun kalan köylüler, "Biz hastaneye gitmiyoruz, doktor ayağımıza geliyor" dedi.