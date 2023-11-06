Üniversiteye hazırlanıyordu: Nurican motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Feci kaza, dün gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Nurican Gök yönetimindeki motosiklet, o sırada işten çıkan ve motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçen garson R.A.'ya çarptı. Gök ve R.A. yerde metrelerce sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nurican Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı R.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gök'ün cenazesi, sabah saatlerinde Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yoğun bakım servisine alınan R.A.'nın ise hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

DEPREM BÖLGELERİNE GÖNÜLLÜ GİTMİŞ

Bu arada, üniversite sınavlarına hazırlanan Nurican Gök'ün, kuryelik yaparak para biriktirdiği, bir süre önce kazaya karıştığı motosikleti satın aldığı ifade edildi. Türk Kızılay gönüllüsü olduğu belirtilen Gök'ün deprem bölgelerinde günlerce yardım faaliyetlerine katıldığı bildirildi.