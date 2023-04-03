Ünlü ailede şüpheli ölüm

Alzheimer hastası olan 50 yıllık eşi Nebile Vardal'ı acı çekmemesi için 18 Ekim 2005'te öldürdükten sonra intihar eden Profilo Holding eski Genel Koordinatörü İhsan Vardal'ın baldızı Güner Özakın, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 80 yaşındaki Güner Özakın, yaşlılığın etkisiyle birtakım sağlık problemleri yaşıyordu. 2016'da kalbine giden damarlardan biri tıkandığı için doktoru Güner Akın'a kan sulandırıcı ve damar genişletici ilaçlar verdi. Bir süre sonra bacaklarında şişlikler görülen kadının ilaçları artırıldı. Oğlu Selim Mert Özakın tarafından ilaç takibi yapılan Güner Özakın, iyileşmeye başladı.Ailesi, Özakın'ın evde rahatça bakılması için bakıcı olarak Güllü P.'yi tuttu. Bakıcı Güllü P., yaşlı kadına baktığı sırada Güner Özakın 19 Ağustos 2022'de hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümünden bir süre sonra Güllü P. ile görüşen Selim Mert Özakın annesinin ilaçlarının düzenli olarak verilmediğini öğrendi. Bakıcının yanlışlıkla ağzından kaçırdığı ihmal sonrası Selim Mert Özakın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek Güllü P., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özakın şikâyet dilekçesinde annesinin bakıcının sorumsuzluğu yüzünden ilaçlarını vermediği için hayatını kaybettiği ve öldürme suçunu işlediği belirtildi. Şikâyet sonrası bakıcı hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.