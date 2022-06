Ünlü aktör Robert De Niro: İstanbul’u keşfetmeyi çok İstiyorum

'Taksi Şoförü' filminin yıldızı Robert De Niro İstanbul'a geliyor ve basın toplantısına gitmek için taksi bulamamakla başlıyor her şey. Ama olsun "Baba"daki gibi yürürüz biz de deyip yolları aşındırarak ünlü ismin karşısına çıkıyoruz. Sinema tarihinin yaşayan en önemli aktörlerinden biri var karşımızda. Ama İstanbul'da olma nedeni ortağı olduğu restoran zinciri Nobu'nun şube açmış olması. Dünya gözüyle onu görmek elbet heyecan verici. Bu heyecanımız, Robert De Niro'nun hayatın demini almış biri olduğunu her tavrıyla gösterince yatışıyor. 20 yıl önce İstanbul'a geldiğinde çok etkilenmiş şehirden. "Ama tam keşfedememiştim. Şimdi bu şehri keşfedebilirim. Burada olmak müthiş bir zevk" diyor gülerek.Yemek yemeyi çok sevdiğini anlatan De Niro "Hatırladığım kadarıyla burada, sokak aralarında çok güzel yemekler yemiştim. Ama adlarını unuttum" diyor. Konumuz gastronomi ama Robert De Niro bir sinemacı. Hal böyle olunca, sinema ve gastronominin iç içe geçtiği bir sohbete dönüşüyor basın toplantısı. Sinema ile gastronominin şöyle bir ortak noktası var onun için: "En basit yerde bile müthiş yemekler keşfedebilirsiniz. Yemeğin herkesi kavuşturan bir yanı var. Sinema da öyle insanları, birbirine kavuşturuyor." Peki yemekle sinemanın onun için kesiştiği en önemli film hangisi, derseniz. Robert De Niro 12'den vuruyor: "Büyük Tıkınma".78 yaşında olan usta aktör İstanbul'a bol bol övgü yağdırdı. "Coğrafi konumuyla tarihiyle çok özel bir şehir. İki kıtayı bağlıyor. Ayrıca çok büyük. 20 yıl önce geldiğimde taksiye binmiştim git git bitmemişti şehir. Şimdi daha da büyümüş" dedi. Peki övgüler yağdırdığı bu şehirde bir film çekmek istemez mi? Böyle bir soruya "İsterim, müthiş olur. Milyonlarca hikaye vardır eminim ki. Ama iyi bir senaryo ve iyi bir yönetmen gerekiyor bunun için" diyerek film tekliflerine açık olduğunu hissettirdi. Yakın dostu Al Pacino için "Her günümüz birlikte geçmese de sağlam bir dostluğumuz var. Kariyerlerimiz hakkında birbirimize tavsiye verecek kadar hem de" diyor. Usta yönetmen Martin Scorsese'nin "Sıkı Dostlar" filminde yönetmenin annesinin yaptığı yemekleri unutamadığını söylüyor.Sosyal medyayla ilgili gelen bir soru ise kahkaha atmamıza neden oldu. "Ne Twitter'da ne de Instagram'da varım. Kendimi böyle bir saçmalığın içine sokar mıyım?" diyen Robert De Niro, hiç sevmediği bilinen eski ABD Başkanı Trump'ı kastederek "Bir dönem dünyanın en büyük sahtekârıyla uğraşmak zorunda kaldık. Onun bile başına neler geldi orada biliyorsunuz" diyerek bize unutulmaz bir gün bahşediyor...