Ünlü cerrah Prof. Münci Kalayoğlu vefat etti

Dünyanın önde gelen organ nakli otoritelerinden biri kabul edilen ve "Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor" ünvanına sahip olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu (84), İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Ağustos ayında beyin kanaması geçiren, bir süredir de demans tedavisi gören Kalayoğlu, bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil gerçekleştirmişti. Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medyada paylaştığı taziye mesajında da Kalayoğlu için "Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz. 'Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı' listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak" ifadelerine yer verildi.