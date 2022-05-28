Ünlü Deprem Bilim Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, son yolcuğuna uğurlandı

Dr. Gündoğdu'nun oğlu Özgün Gündoğdu ise babasının vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Büyük bir acı biz babamızı, ülkemiz de büyük bir bilim adamını kaybetti. Bir anda oldu beklemediğimiz şekilde. Ne mutlu ki çok fazla seveni var. Bu ülkeye çok fazla eser bırakmış ve arkasında bir sürü öğrenciler bırakmış. Onların yanımızda olması bizim acımızı hafifletiyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Berk Üstündağ ise üzgün olduğunu ifade ederek, "Değerli bir bilim adamı olmasının yanında kıymetli ve erdemli bir insandı. Biz özellikle 1999 depreminden sonra yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Her zor anda kritik anda herhangi bir görev beklemeden yerinde insanlara faydalı olabilmek için toplumsal görevini yerine getirmekteydi. Biz önemli bir dostumuzu ve ağabeyimizi kaybettik. İnşallah bundan sonra da onunla başlattığımız çalışmaları hem bilimsel hem de özellik İstanbul önceliğindeki depremle ilgili çalışmalarımızı da ilerletmeye çalışacağız" diye konuştu.