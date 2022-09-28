Ünlü dövizcinin cinayet zanlısı yakalandı! 150 bin dolar gasp etmek için boğazını kesmiş

Dün sabah saatlerinde Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi D-400 Karayolu Antalya istikametinde yol kenarında park halindeki otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede boğazı kesilen seyyar dövizci Ramazan Kırınfil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfil'in cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Araç içerisinde bulunan bir miktar dövize ise jandarma ekipler tarafından incelemeye alındı. Araç otoparka çekilirken, jandarma dövizleri alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çok sayıda güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin aracını tespit etti. Ardından Ramazan Avşin'in, evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde kanlı eşofman ve suç aleti bıçak bulundu. Gasp ettiği 150 bin doların bir kısım para da ele geçirildi.

İNTERNETTEN KUMAR OYNAYIP BORÇLANMIŞ

Jandarmada yapılan sorguda cinayet zanlısı Ramazan Avşin'in internetten kumar oynadığı ve cinayeti borçlandığı için işlediği ortaya çıktı. Cinayet zanlısının öldürdüğü Ramazan Kırınfil'i daha önceden tanıdığı ve para istediği de öğrenildi. Cinayet anında boğuşma yaşandığı bıçakla Kırınfil'in boğazını kestiği bu sırada kendi eşofmanı kanlar içinde kaldığı da ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Ramazan Avşin'in gasp ettiği dolarların bir kısmı ise evin bahçesinde sakladığı çantada bulunduğu öğrenildi.