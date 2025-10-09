Ünlü isimlere narkotik soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Hadise, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 19 kişi için ifade ve kan örneğinin alınması talimatı verdi.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜLER

Talimat üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, avukatlarının yurtdışında olduklarını açıkladığı Simge Sağın ve Ziynet Sali dışındaki 17 kişi hakkında işlem yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 17 ismi kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler ardından jandarma ekipleri eşliğinde 2 otobüsle götürüldükleri Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ünlüler, sağlık kontrolün ardından yeniden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifadeleri alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı.

SİGARA BİLE İÇMEZ!

Uyuşturucu madde kullanımını özendirmekle suçlandığı ileri sürülen şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, "Müvekkilim son bir yıldır sigara dahi içmeyen birisidir. Zaten rapor geldiğinde de bu ortaya çıkacaktır" dedi. Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz da müvekkilinin sigara dahi içmediğini belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Avukat Feyza Altun'un, ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını öne sürdüğü, fakat kan örneğinin alınmasını da kabul etmediği belirtildi. Ancak soruşturma kapsamında mahkeme kararı bulunması nedeniyle tüm isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda kan örnekleri alındı.

KANDA ÇIKAR MI?

Öte yandan gözaltındaki ünlü isimlerden Birce Akalay ve Kaan Yıldırım'ın jandarma ekiplerine "Uyuşturucu kanda çıkar mı?" şeklinde sorular yönelttikleri öğrenildi.

Serbest kaldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise, "Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür herşey geride kaldı" ifadelerini kullandı.





İŞTE O İSİMLER

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Dilan ve Engin Polat.