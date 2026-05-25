SON DAKİKA | Ünlü isimlere operasyonda flaş gelişme! Serenay Sarıkaya jandarmada ifade veriyor

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Tan Taşçı gibi ünlü isimlerin de yer aldığı geniş kapsamlı dosyada kritik bir aşama geçildi. Soruşturmanın başlamasıyla yurt dışında olduğu belirlenen Serenay Sarıkaya, planladığı tarihten önce ülkeye dönerek İstanbul İl Jandarma Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu. Sarıkaya'nın, narkotik ekiplerine olayla ilgili detaylı ifade verdiği bildirildi.

"ÜLKEME DÖNER DÖNMEZ GEREĞİNİ YAPTIM"

Daha önce yurt dışından yaptığı açıklamada süreci yakından takip ettiğini belirten Sarıkaya, şu ifadelerle sürece dahil olmuştu: "Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatindeydim. Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Ben iyiyim, bir sorun yok; merak eden herkese sevgiler."

SORUŞTURMADA NELER YAŞANDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 21 Mayıs'ta düğmeye basılan operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.