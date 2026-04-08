SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılıktan Melek Mosso hamlesi

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere dün "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ile ihbar ve bilgiler doğrultusunda şüphelilerin söz konusu suçlara iştirak ettikleri belirlendi. Dün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.