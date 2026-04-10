Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sinem Ünsal savcılığa ifade verdi!

Giriş Tarihi: 10.04.2026 17:00

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bulunan oyuncu Sinem Ünsal çekimler nedeniyle bulunduğu Mardin’den geldi. Önce Adli tıp kurumunda test veren Ünsal ardından savcılığa gelerek ifade verdi. Ünsal savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Elyesa Karatepe
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

ÜNLÜ İSİMLERE OPERASYON

İstanbul Jandarma Narkotik Timleri ekibi sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında bulunan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Şarkıcı Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Şef Somer Sivrioğlu, Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler test vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Test veren oyuncular Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç Şarkıcı Utku Ünsal, Mert Demir,Emre Fel Öztürk, Ender Eroğlu ( Norm Ender) serbest bırakıldı.

Oyuncu Burak Deniz, Elif Büşra Pekin, şarkıcı Emir Can İğrek sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler ise adliyeye sevk edildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çekimler nedeniyle Mardin'de olduğunu belirten oyuncu Sinem Ünsal yaptığı açıklamada, "Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul'da olacağım" ifadelerini kullandı. Bugün İstanbul'a gelen Ünsal, test vermek üzere önce Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ardından ise adliyeye sevk edildi. Ünlü oyuncu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

