Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sinem Ünsal savcılığa ifade verdi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.
ÜNLÜ İSİMLERE OPERASYON
İstanbul Jandarma Narkotik Timleri ekibi sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında bulunan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Şarkıcı Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Şef Somer Sivrioğlu, Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verildi.
5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler test vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Test veren oyuncular Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç Şarkıcı Utku Ünsal, Mert Demir,Emre Fel Öztürk, Ender Eroğlu ( Norm Ender) serbest bırakıldı.
Oyuncu Burak Deniz, Elif Büşra Pekin, şarkıcı Emir Can İğrek sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler ise adliyeye sevk edildi.
Çekimler nedeniyle Mardin'de olduğunu belirten oyuncu Sinem Ünsal yaptığı açıklamada, "Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul'da olacağım" ifadelerini kullandı. Bugün İstanbul'a gelen Ünsal, test vermek üzere önce Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ardından ise adliyeye sevk edildi. Ünlü oyuncu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.