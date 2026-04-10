Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sinem Ünsal savcılığa ifade verdi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

ÜNLÜ İSİMLERE OPERASYON

İstanbul Jandarma Narkotik Timleri ekibi sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında bulunan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Şarkıcı Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Şef Somer Sivrioğlu, Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verildi.