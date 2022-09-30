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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Ünlü işkadını Dina Topbaş Mütevelli'ye 6 milyon dolarlık şok

Ünlü işkadını Dina Topbaş Mütevelli, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı İsviçre’deki bir bankacıya yatırım amaçlı 20 milyon dolar aktardı. Yıllar sonra hesaplarını inceleyen işkadını, 6 milyon dolarının eksik olduğunu öğrenince davacı oldu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü işkadını Dina Topbaş Mütevelli’ye 6 milyon dolarlık şok
Merhum hayırsever Semiha Şakir'in torunu Dina Topbaş Mütevelli, 2017'de yakın arkadaşı ve işkadını Meryem Arsay'ın yönlendirmesiyle İsviçre'deki bir bankanın müdürü Bala K. ile tanıştı. İddiaya göre, İsviçre'deki banka müdürü, Dina Mütevelli'ye çalıştığı bankada bir yatırım hesabı açması gerektiğini, yüksek kâr elde edeceğini söyledi. Mütevelli, bankacının talebiyle İsviçre'deki bankada hesap açarak 1 milyon dolar yatırdı. 2017 ile 2021 yılları arasında para aktarmaya devam eden Mütevelli'nin hesabın yönetim yetkisini bıraktığı bankacı Bala K. da işkadınına, yüksek kâr elde etmiş gibi banka dekontları gönderdi.



ZARARI 6 MİLYON DOLAR
Hesap hareketlerini inceleyen Mütevelli, 20 milyon dolarlık hesabının Bala K. tarafından foreks işlemleriyle 6 milyon dolarlık zarara uğratıldığını tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Dina Mütevelli, 29 Mart 2017'de açtığı İsviçre'deki banka hesabının bankacı Bala K. tarafından yönetildiğini, Bala'yı arkadaşı Meryem aracılığıyla tanıdığını, yüksek meblağın bulunduğu banka hesabında kendisinden habersiz birçok işlem yapılarak 6 milyon dolarlık zararının olduğunu belirterek bankacıdan şikâyetçi oldu.



Mütevelli dilekçesinde, "Yanlış bilgilendirilmek suretiyle bir nevi dolandırıldım" dedi. Başlatılan soruşturmada, Bala K.'nin yurtiçinde kayıtlı bir adresi bulunmadığı için İsviçre temsilcilikleriyle yapılan görüşmeler sonucu ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı.



DAVA AÇILDI
Yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bankacı Bala K. ve Mütevelli'nin arkadaşı Meryem Arsay hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, Meryem'in yatırım yapması için güven telkin ettiği, Bala'nın Dina Mütevelli'yi dolandırdığı, Meryem Arsay'ın ise Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği kaydedildi.
Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Ünlü işkadını Dina Topbaş Mütevelli'ye 6 milyon dolarlık şok
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