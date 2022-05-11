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Giriş Tarihi: 11.5.2022 14:12 Son Güncelleme: 11.5.2022 14:31

Ünlü kadayıfçı Olcay Tekin silahlı saldırı sonucu öldürüldü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Ünlü kadayıfçı Olcay Tekin silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Adana’da ‘Kadayıfçı Olcay’ diye tanınan ünlü tatlıcı dükkanı sahibi Olcay Tekin, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'da Olcay Tekin, arkadaşının tamirhanesinde otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kent genelinde 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan ünlü tatlıcı Olcay Tekin'in naaşı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetten sonra kaçarak kayıplara karışan katil zanlısı her yerde aranıyor.

MOTOSİKLETE BİNEREK KAÇTI

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; öğlen saatlerinde ünlü kadayıfçı Olcay Tekin tatlı imalathanesine gitti.

Tekin, buradan da komşusu ve arkadaşı olan tamircinin yanına gitti. Sandalyeye oturup arkadaşıyla sohbet ettiği sırada yaya olarak gelen bir kişi tabancayla üst üste ateş etti. Daha sonra zanlı yaya olarak kaçıp bir süre sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

POLİS KATİLİ ARIYOR

Ağır yaralanan Tekin, tamircinin çağırdığı ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tekin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise zanlının ismini belirleyip yakalamak için çevredeki ve motosikletin gidiş güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

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Ünlü kadayıfçı Olcay Tekin silahlı saldırı sonucu öldürüldü
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