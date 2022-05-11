Ünlü kadayıfçı Olcay Tekin silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Adana'da Olcay Tekin, arkadaşının tamirhanesinde otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kent genelinde 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan ünlü tatlıcı Olcay Tekin'in naaşı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetten sonra kaçarak kayıplara karışan katil zanlısı her yerde aranıyor.
MOTOSİKLETE BİNEREK KAÇTI
Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; öğlen saatlerinde ünlü kadayıfçı Olcay Tekin tatlı imalathanesine gitti.
POLİS KATİLİ ARIYOR
Ağır yaralanan Tekin, tamircinin çağırdığı ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tekin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise zanlının ismini belirleyip yakalamak için çevredeki ve motosikletin gidiş güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.