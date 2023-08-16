Ünlü kuaför Yusuf Başaran: Casper kesim, müşterilerimin en çok tercih ettiği model

Kuaför Yusuf Başaran, Casper kesimin modern bir kesim modeli olduğunu ve keyifle kullanılabileceğini belirtirken, özellikle saçlara doğal bir hacim kazandırdığını vurguladı. Modelin en öne çıkan özelliği ise üst saçın altında gizli katlar oluşturarak saça dolgunluk kazandırması. Bu sayede ince telli saçların bile sihirli bir şekilde daha hacimli ve dinamik görünmesini sağladığını açıkladı.





Başaran, bu özel kesimi her saç yapısına uygun şekilde uyguladığını ve müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak kişiselleştirdiğini belirtti. "Bu kesim, daha önceki deneyimlediğiniz kesim modellerinden çok farklı ve kullanışlı bir model. Casper Kesim, saçın ihtiyaçlarını karşılayarak saçın daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlıyor." İfadelerini kullandı.





Başaran, Casper saç kesiminin yaz-kış ayrımı yapmaksızın rahatlıkla kullanılabileceğini belirterek, popülerliğinin mevsimlerden etkilenmediğini belirtti. Müşterilerine özel saç bakımı ve kesimi konusunda özenle yaklaşan Başaran, Casper Kesim'in şu an en çok tercih edilen kesim modelleri arasında yer aldığını ve müşterilerine bu modeli tavsiye ettiğini dile getirdi. Ünlü kuaför Yusuf Başaran'ın herkese tavsiye ettiği saç kesim modeli Casper Kesim, doğal görünümü ve hacimli saçlarıyla saç bakımında yeni bir dönemi temsil ediyor gibi görünüyor. Müşterilerinin beğenisi kazanan bu kesim modelinin, saçlarına modern ve dinamik bir görünüm kazandırmak isteyenler için popüler bir tercih olduğu anlaşılıyor.

"İlandır"