Haberler Yaşam Haberleri Ünlü kuaför Yusuf Başaran: Casper kesim, müşterilerimin en çok tercih ettiği model
Giriş Tarihi: 16.8.2023 14:28

Ünlü kuaför Yusuf Başaran: Casper kesim, müşterilerimin en çok tercih ettiği model

Ünlü kuaför Yusuf Başaran, son dönemde adını sıkça duyduğumuz ve hızla popülerleşen bir saç kesimi modeli olan Casper Kesim (Ghost Cut) hakkında açıklamalarda bulundu. Başaran, bu yenilikçi saç kesimi modelinin saçların doğal ve hacimli görünmesini sağladığını ifade etti.

Ünlü kuaför Yusuf Başaran: Casper kesim, müşterilerimin en çok tercih ettiği model

Kuaför Yusuf Başaran, Casper kesimin modern bir kesim modeli olduğunu ve keyifle kullanılabileceğini belirtirken, özellikle saçlara doğal bir hacim kazandırdığını vurguladı. Modelin en öne çıkan özelliği ise üst saçın altında gizli katlar oluşturarak saça dolgunluk kazandırması. Bu sayede ince telli saçların bile sihirli bir şekilde daha hacimli ve dinamik görünmesini sağladığını açıkladı.

Başaran, bu özel kesimi her saç yapısına uygun şekilde uyguladığını ve müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak kişiselleştirdiğini belirtti. "Bu kesim, daha önceki deneyimlediğiniz kesim modellerinden çok farklı ve kullanışlı bir model. Casper Kesim, saçın ihtiyaçlarını karşılayarak saçın daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlıyor." İfadelerini kullandı.

Başaran, Casper saç kesiminin yaz-kış ayrımı yapmaksızın rahatlıkla kullanılabileceğini belirterek, popülerliğinin mevsimlerden etkilenmediğini belirtti. Müşterilerine özel saç bakımı ve kesimi konusunda özenle yaklaşan Başaran, Casper Kesim'in şu an en çok tercih edilen kesim modelleri arasında yer aldığını ve müşterilerine bu modeli tavsiye ettiğini dile getirdi. Ünlü kuaför Yusuf Başaran'ın herkese tavsiye ettiği saç kesim modeli Casper Kesim, doğal görünümü ve hacimli saçlarıyla saç bakımında yeni bir dönemi temsil ediyor gibi görünüyor. Müşterilerinin beğenisi kazanan bu kesim modelinin, saçlarına modern ve dinamik bir görünüm kazandırmak isteyenler için popüler bir tercih olduğu anlaşılıyor.

"İlandır"

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'deki mesajlaşma kavgası alevleniyor! Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu: Açıklamazsa ben açıklayacağım
Musa Ertugan: Meral Akşener milletvekili borsası kurdu! İşte Whatsapp mesajları
Yahudi olsam antisemitizme tepki gösterir miydim arkadaşlar?
Son dakika: Aslan, Mauro Icardi’nin golüyle turladı! İşte Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi…
Frankfurter Allgemeine: Türkiye her zamankinden güçlü! Dünya Türk silahların istiyor
26 Ağustos'ta dağ fare mi doğuracak? Gözler Akşener'in konuşmasında...
Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var
Yarı yolda kalan Tanju Özcan’dan İmamoğlu’na iki soru: Dost acı söyler…
Bebek bezi yerine bankaya vergi!
Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı! Bakan Özhaseki o şehri açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü kuaför Yusuf Başaran: Casper kesim, müşterilerimin en çok tercih ettiği model
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA