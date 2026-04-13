Ünlü mekânlara narkotik baskını

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyon için düğmeye basıldı. 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Lucca'nın sahibi Cem Mirap, Kütüphane adlı mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz, Boop'un işletmecisi Mustafa Aksakallı, Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu, fenomenler Samet Liçina, Özlem Parlu, eski hakem Elif Karaaslan, Oğuz Sarıpınar, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu, oyuncu Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Büşranur Çakır, Mustafa Eyüp Çelik, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel'in de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian dahil 6 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU... FUHUŞ...

Şüphelilere, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik veya aracılık etmek' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında polis; ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek'teki Lucca, Etiler'deki Kütüphane ve Terapi ile Kuruçeşme'deki Boop adlı mekanda arama yaptı. Aramaların esnasında giriş ve çıkışlara kapatılan mekanlarda ve içeride bulunan kişilerin üzerinde arama ve kimlik kontrolleri yapıldı. Aramalarda narkotik dedektör köpekleri de yer aldı. Lucca, Boop, Terapi ve Kütüphane adlı mekanlarda ve içerideki kişilerin üzerinde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu veya herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

EĞLENCELERİ YARIM KALDI

Geçtiğimiz aylarda da operasyon yapılan ve kapatılıp tekrar açılan Kütüphane'ye yapılan baskın sebebiyle, içeride eğlenen birçok ünlü isim eğlenceyi yarıda bıraktı. Yapılan kontroller sonrasında mekandan ilk olarak Anıl Altan çıktı. Kameraları görünce neye uğradığını şaşıran oyuncu, yanlış anlaşılma olmaması için açıklama yaptı. Altan, 'Arkadaşlarımla birlikte gelmiştim, polis ekipleri kontrol amaçlı geldi. Ben de gerekli kontrolleri yaptırdım, erkenden çıktım' dedi.

FUTBOLCULAR GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN ÇABA SARF ETTİ

Kütüphane isimli mekana yapılan baskın sonrası, Çorum FK'da top koşturan Daniel Aleksic ve Freddy Alfredo mekandan çıkış yaptı. Kameraları görünce ne yapacaklarını şaşıran iki futbolcu, yüzünü gizlemeye çalıştı. Telefonuyla bir an önce şoförünü çağırmaya çalışan Daniel Aleksic, kendisini görüntüleyen muhabirlere tepki gösterdi. Freddy Alfredo ise, ceketiyle yüzünü gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

ABLAM BURADA DEĞİL..!

Geçtiğimiz günlerde evi yanan ve ölümden dönen Aslıhan Karalar'ın erkek kardeşi Atahan Karalar da Kütüphane isimli mekandan erken çıkmak zorunda kaldı. Narkotik polisinin yaptığı kontrol sonrası çıkış yapan Karalar, 'Polisler kontrolleri yaptı, ben de çıktım. Ablam burada değil, kendisi evde' diyerek hızlıca uzaklaştı.