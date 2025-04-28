Haberler Yaşam Haberleri Ünlü oyuncu Ecem Öz ile sevgilisinin ailesi birbirine girdi: Mesajda hakaretler yağdırdı!
Giriş Tarihi: 28.4.2025 10:21 Son Güncelleme: 28.4.2025 11:13

Ünlü oyuncu Ecem Öz ile sevgilisinin ailesi birbirine girdi: Mesajda hakaretler yağdırdı!

Ünlü oyuncu Ecem Öz’ün eski sevgilisiyle yaşadığı sorunlara iki aile dâhil olunca kavga çıktı. Ecem Öz’e erkek arkadaşının ablası yaşadıkları ilişkiyi ailesine söyleyeceği tehdidinde bulununca ünlü oyuncu annesinin numarasını atarak küfürler yağdırdı. Tartışma üzerine ailelerinde kavgaya girmesi üzerine 2 aile hakkında, ‘Hakaret’, ‘Basit Yaralama’, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal’ suçları kapsamında dava açıldı.

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Ünlü oyuncu Ecem Öz ile sevgilisinin ailesi birbirine girdi: Mesajda hakaretler yağdırdı!

Olay 19 Eylül tarihinde meydana geldi. Ecem Öz, Onur T., ile birliktelik yaşıyordu. İkili arasında yaşanan sorunlar aile fertlerine kadar uzanınca bu kez Ecem Öz ile erkek arkadaşının ablası Nur T., ile tartışma başladı. Tartışma sırasında Nur T., Ecem Öz'e 'Gel seni döveceğim' şeklinde mesaj gönderdi.

TARTIŞMA BİR ANDA ALEVLENDİ

Devam eden konuşmada Nur T., ünlü oyuncuya annesine ilişkileri hakkında her şeyi anlatacağını söyleyince Ecem Öz, annesinin numarasını atarak, küfürler yağdırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kez Nur T., Ecem Öz'e sesli bir mesaj göndererek, ağır hakaret içerikli konuştu.

KAVGA KARAKOLDA BİTTİ

Ecem Öz gelen ses kaydını erkek arkadaşına gönderdiğinde haberi olduğunu öğrenince iki ailenin fertleri kavgaya müdahil oldu. Tartışma sırasında Ecem Öz'ün annesi erkek arkadaşının ikametine giderek kızına hakaret edemeyeceklerini söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine karakolluk olan taraflar birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldular.

İKİ AİLEYE DE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tarafların şikayeti üzerine savcılık iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede Ayfer T., Ecem Öz, Cemil Ö., Elif Ö., Kasım A., Nur T., Mehmet T., ve Tahsin A., hakkında , 'Hakaret', 'Basit Yaralama', Haberleşmenin Gizliliğini İhlal' suçları kapsamında iddianame düzenledi. Müşteki şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Ünlü oyuncu Ecem Öz ile sevgilisinin ailesi birbirine girdi: Mesajda hakaretler yağdırdı!
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