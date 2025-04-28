Ünlü oyuncu Ecem Öz ile sevgilisinin ailesi birbirine girdi: Mesajda hakaretler yağdırdı!

Olay 19 Eylül tarihinde meydana geldi. Ecem Öz, Onur T., ile birliktelik yaşıyordu. İkili arasında yaşanan sorunlar aile fertlerine kadar uzanınca bu kez Ecem Öz ile erkek arkadaşının ablası Nur T., ile tartışma başladı. Tartışma sırasında Nur T., Ecem Öz'e 'Gel seni döveceğim' şeklinde mesaj gönderdi.

TARTIŞMA BİR ANDA ALEVLENDİ

Devam eden konuşmada Nur T., ünlü oyuncuya annesine ilişkileri hakkında her şeyi anlatacağını söyleyince Ecem Öz, annesinin numarasını atarak, küfürler yağdırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kez Nur T., Ecem Öz'e sesli bir mesaj göndererek, ağır hakaret içerikli konuştu.

KAVGA KARAKOLDA BİTTİ

Ecem Öz gelen ses kaydını erkek arkadaşına gönderdiğinde haberi olduğunu öğrenince iki ailenin fertleri kavgaya müdahil oldu. Tartışma sırasında Ecem Öz'ün annesi erkek arkadaşının ikametine giderek kızına hakaret edemeyeceklerini söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine karakolluk olan taraflar birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldular.

İKİ AİLEYE DE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tarafların şikayeti üzerine savcılık iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede Ayfer T., Ecem Öz, Cemil Ö., Elif Ö., Kasım A., Nur T., Mehmet T., ve Tahsin A., hakkında , 'Hakaret', 'Basit Yaralama', Haberleşmenin Gizliliğini İhlal' suçları kapsamında iddianame düzenledi. Müşteki şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.